이혜민 핀다 공동대표, 핀테크AI협의회 초대회장 선출

핀테크 기업 핀다는 이혜민 공동대표가 한국핀테크산업협회 산하 핀테크AI 협의회 초대 회장으로 선출됐다고 20일 밝혔다.

협의회는 핀산협 산하 공식 협의체다. 회원사 40여곳이 가입돼 있다. 업계 현장 목소리를 듣고 정책 소통 창구로서 제도 개선을 촉진하는 역할을 맡았다. AI 규제 완화 논의, 응용프로그램 개발 인터페이스(API) 기술 표준 마련, 핀테크와 AI 융합 사례 연구 등을 추진할 예정이다.

이 대표는 협의회장 취임사에서 "기존 제도의 유연성과 진행 속도가 매우 떨어져서 혁신하고 싶어도 국제 기준보다 낮은 기준을 적용하거나 단순 실험에 그치는 경우가 많다"며 "업계 당면 과제를 회원사와 함께 정리하고 AI 기술 시범 적용부터 정식 인가까지 아우르는 패스트트랙 제도 도입 등을 통해 문제를 해결하겠다"고 말했다.

이 대표는 2015년 박홍민 공동대표와 함께 국내 최초 대출비교 플랫폼 기업 핀다를 창업했다. 국내 금융 시장 정보 비대칭성 문제와 구조적 비효율 문제를 AI와 빅데이터를 통해 해결하기 위해서다. 이후 10년간 핀다의 공격적인 성장 전략과 AI 기반 신규 서비스 개발을 주도했다.

올해엔 오픈업 프로와 핀다유니콘 등 개인 금융을 넘어 사업자·기업 금융 영역으로 사업을 확장하고 있다. 핀다는 지난 5월 포브스코리아가 선정한 2025 대한민국 AI 50 기업에도 선정된 바 있다. 핀다 애플리케이션 누적 사용자는 이달 기준 약 340만명이다. 국내에서 가장 많은 금융기관과 제휴 중이다. 상반기 말 기준 누적 대출 중개액은 약 13조원이다.





