GH, 평택 고덕 '경기행복주택' 입주자 129명 추가 모집

경기주택도시공사(GH)가 평택고덕 '경기행복주택' 입주 129명을 추가 모집한다.

경기행복주택은 청년·대학생·신혼부부 등 젊은 계층과 고령자·주거급여수급자 등 주거 취약계층의 안정적인 주거환경 조성을 위해 주변 시세 대비 60~80%의 저렴한 임대료로 공급하는 공공임대주택이다.

예비입주자 신청 대상은 공고일 기준 무주택 세대 구성원으로, 만 19세 이상 39세 이하 청년 및 자립준비청년(아동복지시설 또는 가정위탁에서 보호 종료된 청년)이다.

특히 자립준비청년은 '경기도 자립준비청년 주거비 지원사업'에 따라 표준 임대 보증금 전액을 예산 범위 내에서 입주일 순으로 지원받을 수 있다. 해당 지원은 자립준비청년의 보호 종료일로부터 5년 이내다.

예비입주자 청약 신청은 오는 12월2일부터 4일까지 GH주택청약센터 공식 누리집(https://apply.gh.or.kr)을 통해 가능하다. 청약 관련 문의는 전화(1588-0466)로 하면 된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "예비입주자 모집을 통해 청년과 자립준비청년의 주거 안정에 기여하겠다"며 "청년들이 안정적으로 정착할 수 있도록 공공주택 공급과 지원 체계를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.





