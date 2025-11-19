KC 인증 없으니 역시…알리·테무 직구 드라이어·선풍기 전파 안전성 '부적합' 판정

해외직구 전자제품 7종, 전파 기준 초과 적발

"국내 인증 받은 상품을 구매하는 것이 안전"

알리·테무 등 해외 쇼핑 사이트에서 직접 구매(직구)한 전자 제품 중 상당수가 전파 안전성 기준 부적합 판정을 받은 것으로 나타났다. 현재 해외 직구 제품은 개인 사용 목적이라는 이유로 전파 관련 KC 인증이 면제되고 있어 안전성 검증 사각지대에 놓여 있다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지로 본문과 무관함. 클립아트코리아

18일 과학기술정보통신부는 알리·테무·아마존 등 해외 쇼핑 사이트에서 소비자 직접 구매해 국내에 들어오는 제품 29종의 전파 안정성 적합도를 분석한 결과, 25%를 넘는 7종이 기준에 맞지 않았다고 밝혔다.

헤어드라이어·선풍기까지… 해외 직구 7개 제품 전파 기준 미달

부적합 판정을 받은 제품은 헤어드라이어, 전기드릴, 휴대용 선풍기, 목걸이형 선풍기, 스탠드형 선풍기, 무선 마이크, CCTV였다. 이들 제품은 현행 기준이 정한 전파 허용 수치를 초과하거나 비허가 주파수 대역을 사용하는 등의 문제가 확인됐다. 다만 인체보호기준을 위반한 제품은 없었다.

과기정통부는 "이번 조사는 ICT 제품 사용 시 다른 전자기기에 전파 간섭을 일으키는지 여부를 확인하기 위한 것"이라며 "헤어드라이어 작동 시 인근에서 스마트폰 통화가 방해받는 현상 등이 대표적 사례"라고 설명했다.

전파 기준 초과 시 생기는 문제는

전파 적합성에 문제가 있을 경우 불필요한 전자파가 과다 발생해 주변 전자기기에 간섭을 일으키고, 통신 장애·연결 불안정·기기 오작동 등이 나타날 수 있다. 한 공간에서 와이파이가 끊기거나 블루투스 연결이 불안정해지는 현상도 이 같은 전파 간섭으로 발생할 가능성이 있다.

과기정통부는 "부적합 판정을 받은 제품들은 제조사나 제품명조차 제대로 표기돼 있지 않는 등 관리가 제대로 되지 않고 있었다"며 "저가 상품에 현혹되기보다 국내 인증을 받은 상품을 제값에 구매하라"고 조언했다.

전파 안전 기준 부적합 판정을 받은 해외직구 제품들. 과기정통부 원본보기 아이콘

과기정통부는 국민 피해가 발생하지 않도록 국내외 온라인 상거래 플랫폼에 부적합 제품의 판매 차단을 요청했으며 국립전파연구원과 소비자24 누리집에 부적합 제품의 정보를 공개했다.

과기정통부는 앞으로도 해외직구를 통해 위해 물품이 국내 유통되지 않도록 안전성 조사 및 모니터링하고, 공정위, 관세청, 국표원, 식약처, 환경부 등 관계기관과 협력을 지속할 계획이다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



