바이오헬스 제조업 320여곳 2분기 매출 1년새 11%↑

보건산업진흥원, 2분기 기업경영분석 발표

전체 매출액 15조6087억…제약·화장품 약진

올해 2분기 국내 바이오헬스 제조업체들이 제약과 화장품 부문을 중심으로 성장세를 이어간 것으로 나타났다.

19일 한국보건산업진흥원의 기업경영분석 결과에 따르면 국내 바이오헬스산업 제조업체 321곳의 올해 2분기 매출액은 15조6087억원으로, 1년 전(14조609억원)보다 11.0% 증가했다.

부문별로 보면 제약업체의 매출이 이 기간 8조7042억원에서 9조7641억원으로 12.2%, 화장품업체는 3조2846억원에서 3조6415억원으로 10.7%, 의료기기업체는 2조721억원에서 2조2031억원으로 6.3% 늘었다.

이에 따라 기업의 외형신장세를 판단하는 지표인 매출액 증가율은 올해 1분기 8.8%에서 2분기엔 이보다 2.3%포인트 올랐다.

기업의 전체적 성장 규모를 측정하는 총자산 증가율은 올해 2분기 1.0%로, 1년 전(0.4%)보다 소폭 상승했다.

또 수익성 지표인 매출액 영업이익률은 작년 2분기 10.7%에서 올해 2분기 14.7%로 올랐으나 매출액 세전 순이익률은 10.8%에서 9.2%로 하락했다. 부문별로 보면 제약업체의 매출액 세전 순이익률은 10.5%에서 12.5%로 상승했으나 의료기기업체는 8.8%에서 -2.0%로, 화장품은 13.0%에서 7.0%로 각각 하락했다.

이들 기업의 올해 2분기 부채비율과 차입금의존도는 각각 37.3%와 10.4%로, 직전 분기와 비슷한 수준을 유지하면서 안정적인 재무 상태를 보이고 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



