KT, 차기 대표이사 후보군 33명 확정…연내 1인 최종 압축

KT 이사후보추천위원회는 지난 4일부터 16일 오후 6시까지 진행한 대표이사 후보 공개 모집과 사내 후보, 전문기관 추천을 포함해 총 33명의 후보군 구성을 완료했다고 18일 밝혔다.

위원회는 대표이사 후보 심사의 객관성과 전문성을 강화하기 위해 기업경영·산업·리더십·커뮤니케이션 분야 외부 전문가로 구성된 인선자문단을 운영할 예정이다. 인선자문단은 사내외 후보군에 대한 서류 평가 의견을 위원회에 전달하며, 위원회는 이를 참고해 후보를 압축한다. 다만 평가의 공정성을 위해 자문단의 구체적 구성은 비공개로 진행된다.

위원회는 이번 후보군을 대상으로 서류와 면접 심사를 거쳐 연내 최종 1인을 선정해 이사회에 보고할 계획이다. 이후 이사회는 해당 결과를 바탕으로 주주총회에 추천할 최종 후보 1인을 확정한다. 최종 후보는 내년도 정기 주주총회에서 신임 대표이사로 최종 선임될 예정이다.





