정진욱 의원, 경실련 발표 '국정감사 우수의원' 선정

중소상공인·청년 지원·보호 등 민생 이슈

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 정진욱 의원이 18일 2년 연속 경실련이 발표한 '국정감사 우수의원'으로 선정됐다.

정진욱 의원.정진욱 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

경실련은 이날 "경실련이 제안한 2025 국감의제 경제 분야 이슈 등을 포함해 관련 정책의 개선을 위한 노력을 얼마나 정진하고 있는지 등을 주요 기준으로 삼아 국회 영상회의록을 주된 평가자료로 활용해 소속 상임위에서 활약한 우수의원들을 선정했다"고 말했다.

정진욱 의원을 포함한 2025 국정감사 경제 분야 6개 상임위(기재·정무·산자·과기정통·농해수·기후에너지환경위원회) 11명의 국감 우수의원을 선정했다.

경실련은 정진욱 의원 선정 이유에 대해 "중소상공인·청년 지원 및 보호 등의 민생 이슈에 대해서 국감질의를 잘 수행했고, 중소기업의 중요성을 잘 지적하면서 지원방안 등을 질의했다"며 "배달의민족 관련해 수수료 및 광고 개선이익 등의 자영업자 전가 문제 등 송곳 질의를 이어갔다"고 전했다.

이어 "정진욱 의원이 산업단지의 전시 산업 중요성, 백년가게 정책의 활성화 등을 언급하는 한편 신재생에너지로의 지향적 전환에 대한 고민도 돋보인 것으로 보인다"고 평가했다.

정진욱 의원은 "22대 국회 두 번째 국정감사를 맞아 서민과 소상공인·중소기업 등 사회적 약자를 보호하는데 각별한 관심을 갖고 임했는데 경실련이 높게 평가해 주신 것 같다"며 "국감 기간에 보좌진들과 팩트와 데이터를 중심으로 꼼꼼히 자료를 분석하고, 대안 제시를 위해 적지 않은 시간을 할애했다"고 말했다.

더불어 "2025 국감 시작 전인 지난 9월 12일, 시공사의 법정관리 신청 및 협력업체의 유치권 행사로 1년 넘게 공사가 중단된 광주 주월동지역주택조합아파트(봉선동 남양휴튼 3차) 문제가 저의 중재로 해결돼 재시공에 들어간 점도 이번 국감 성과 중 하나"고 덧붙였다.

그러면서 "앞으로도 서민과 소상공인 등 사회적 약자 보호 및 광주의 경제적·산업적 기반 강화를 통한 광주 경제를 살리는 일이라면 어떠한 일이라도 마다하지 않겠다"고 강조했다.

한편, 정진욱 의원은 한국갤럽이 지난 11일~13일까지 전국 유권자 1,003명을 대상으로 이뤄진 '이번 국정감사에서 어느 국회의원이 가장 큰 활약을 했다고 생각하는지 물은 결과(자유 응답)' 41명의 국감 활약 국회의원에 이름을 올려 2025 국감 2관왕에 올랐다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>