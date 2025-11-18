[오늘의신상]양념치킨도 바사삭…bhc, '스윗칠리킹' 출시

눅눅했던 기존 '양념 치킨'의 틀 깼다

비어존 매장 위해 특화 안주 3종도 공개

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc는 '스윗칠리킹'을 출시했다고 18일 밝혔다.

'스윗칠리킹'은 '양념의 개념을 바사삭'이라는 슬로건처럼, 눅눅하고 텁텁했던 기존의 '빨간 양념치킨'의 틀을 깬 메뉴다. 달콤한 칠리소스를 치킨에 얇게 코팅해 마치 '바쓰'를 연상시키는 윤기 나는 비주얼과 바삭한 식감을 구현했다. 회사 측은 "얇은 코팅막이 치킨 본연의 바삭함과 풍부한 육즙을 보존해 보다 다채로운 식감을 완성했다"면서 "새콤달콤한 스윗 칠리 양념으로 느끼함 없이 깔끔하게 즐길 수 있어, 뻔하지 않은 양념치킨을 원하는 소비자들에게 호응을 얻을 것"이라고 말했다.

bhc는 비어존 매장 경쟁력을 강화를 위한 특화 안주 3종도 출시했다. 신메뉴는 진한 해산물 풍미가 강조된 '나가사끼 짬뽕 전골', '맛초킹'과 '레드킹' 소스를 더한 '닭 모래집(똥집) 튀김', 닭가슴살을 얇게 저며 튀겨낸 '유린기' 등으로 구성됐다.

한편 bhc는 최근 배우 한소희를 전속 모델로 발탁하고 이번 신메뉴 '스윗칠리킹'을 중심으로 한 본격적인 캠페인을 전개한다.





