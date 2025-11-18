李대통령, UAE 현충원 추모…초대 대통령 영묘도 찾아

李대통령, UAE 첫 일정

방명록에 "숭고한 희생에 경의…양국 공동번영 미래로"

아랍에미리트(UAE)에 도착한 이재명 대통령이 17일(현지시간) 수도 아부다비에서 첫 번째 일정으로 UAE의 현충원 격인 '와하트 알 카리마'를 방문했다. '존엄의 오아시스'라는 의미를 가진 순직 공무원이나 참전 용사들을 기리는 장소로 이 대통령도 UAE를 위해 희생한 유공자들을 추모했다.

이 대통령은 방명록에 "대한국민과 함께 님들의 숭고한 희생에 경의를 표합니다"라고 쓰고 대표적인 이슬람 건축물인 셰이크 자이드 그랜드 모스크를 찾아 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 찾았다. 자이드 초대 대통령은 1971년 UAE 연방을 창설하고 2004년 별세 전까지 UAE를 통치한 인물로 현지에선 '국부'로 존경을 받고 있다.

자이드 대통령 영묘를 찾은 이 대통령은 방명록에 "자이드 대통령님을 기억하며, 양국의 공동번영의 미래를 향해 힘차게 나아가겠다"고 적었다.

첫 일정에는 부인 김혜경 여사도 이슬람 문화권에서 여성들이 머리에 두르는 '히잡'을 착용하고 동행했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



