본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, UAE 현충원 추모…초대 대통령 영묘도 찾아

임철영기자

입력2025.11.18 07:41

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

李대통령, UAE 첫 일정
방명록에 "숭고한 희생에 경의…양국 공동번영 미래로"

아랍에미리트(UAE)에 도착한 이재명 대통령이 17일(현지시간) 수도 아부다비에서 첫 번째 일정으로 UAE의 현충원 격인 '와하트 알 카리마'를 방문했다. '존엄의 오아시스'라는 의미를 가진 순직 공무원이나 참전 용사들을 기리는 장소로 이 대통령도 UAE를 위해 희생한 유공자들을 추모했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 방명록에 "대한국민과 함께 님들의 숭고한 희생에 경의를 표합니다"라고 쓰고 대표적인 이슬람 건축물인 셰이크 자이드 그랜드 모스크를 찾아 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 찾았다. 자이드 초대 대통령은 1971년 UAE 연방을 창설하고 2004년 별세 전까지 UAE를 통치한 인물로 현지에선 '국부'로 존경을 받고 있다.

자이드 대통령 영묘를 찾은 이 대통령은 방명록에 "자이드 대통령님을 기억하며, 양국의 공동번영의 미래를 향해 힘차게 나아가겠다"고 적었다.


첫 일정에는 부인 김혜경 여사도 이슬람 문화권에서 여성들이 머리에 두르는 '히잡'을 착용하고 동행했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

현대차 러시아 복귀 임박?…로고 등 상표권 등록

새로운 이슈 보기