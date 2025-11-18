남대문시장 135m 구간에 새 아케이드 완공

중구, 쾌적하고 매력적인 시장 환경 구현

서울의 대표 전통시장인 남대문시장에 새 지붕이 생겼다. 서울 중구(구청장 김길성)는 17일 남대문시장 아케이드 준공식을 열고 상인과 주민 150여 명과 함께 완공을 축하했다.

남대문시장 아케이드 준공식 기념사진 모습. 중구 제공. AD 원본보기 아이콘

남대문시장 아케이드는 중심가로 135m 구간에 높이 15m, 폭 11m 규모로 조성됐다. 이번 사업은 2022년 전통시장 시설현대화의 일환으로 추진됐다. 숭례문과 한옥 지붕을 현대적으로 재해석한 디자인을 적용해 사계절 쾌적하고 매력적인 시장 환경을 구현했다.

당초 사업비는 약 31억원이었으나 중구가 서울시와 지속적으로 협의해 39억8000만원 규모의 특별조정교부금을 추가로 확보했다. 총 71억원에 달하는 예산이 투입되면서 다른 시장과 차별화된 아케이드가 완성됐다. 구는 전통의 가치에 현대적 감성을 더한 이번 사업을 계기로 남대문시장을 세계인이 찾는 글로벌 관광명소로 육성할 계획이다.

새 아케이드는 지붕의 형상을 강조한 게이트로 연속성과 개방감을 살렸으며, 해와 달을 상징하는 내부 조형물과 처마선을 따라 이어지는 경관조명, 전통 건축 현판을 모티브로 한 간판 디자인 등을 갖췄다. 준공식은 이날 남대문광장 앞 식전공연으로 시작해 김길성 중구청장과 오세훈 서울시장, 상인과 주민 등이 참석한 가운데 열렸다.

시장 상인들은 “사계절 내내 오고 싶은 시장이 되길 바라는 바람이 드디어 현실이 됐다”, “쾌적한 공간으로 세심하게 조성돼 감사하다”고 전했다.

김길성 중구청장은 “남대문시장은 서울의 대표 전통시장이자 중구 경제의 중심”이라며 “앞으로도 시장 활성화를 위한 다양한 지원과 정책을 펼쳐 지역과 함께 성장하는 전통시장으로 발전시키겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>