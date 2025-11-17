본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

분석

[클릭 e종목]"영원무역, 영업익 증가하는 구간 진입…목표가↑"

이승진기자

입력2025.11.17 07:57

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대신증권은 17일 영원무역 의 목표주가를 기존 대비 25% 높은 10만원으로 상향했다. 3분기 실적 서프라이즈를 기록한데 이어, 4분기 실적도 큰 폭의 개선이 예상되면서다.


유정현 대신증권 연구원은 "목표주가 상향은 관세 영향에도 불구하고 오히려 마진이 개선되며 발군의 실적을 보여주고 있는 점을 고려해 2026~2027년 실적을 상향조정한데 따른 것"이라고 설명했다.

[클릭 e종목]"영원무역, 영업익 증가하는 구간 진입…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘

영원무역은 3분기 매출 1조 2047억원, 영업이익 1812억원으로 전년 동기 대비 각각 13%, 73% 증가했다. 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 기록이다. OEM부문 마진 개선과 자전거 브랜드 스캇의 적자 축소의 영향이다.

유 연구원은 "4분기 실적도 큰 폭으로 개선될 것으로 예상된다"고 전망했다.


그는 "4분기 고환율 여건을 고려하면 매출 및 이익 개선 추세가 3분기 못지 않을 것으로 전망된다"면서 "특히 지난해 4분기 스캇이 대규모 적자를 기록한 것과는 반대로 올해 4분기 적자는 3분기보다도 감소할 가능성이 높아 당분간 영업이익이 크게 증가하는 구간에 진입한다"고 설명했다.


유 연구원은 "글로벌 기능성 의류 제조 분야에서 다시 한번 동사의 경쟁력이 최고 수준임을 3분기 실적에서 증명했다"면서 "이러한 경쟁력은 밸류에이션 저평가 해소로 나타날 것"이라고 말했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

"고장 나면 또 메이드 인 차이나" 망신 싫다…신차인 '0㎞ 중고차' 수출 제동 건 중국

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기