본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

춘천시, 보건복지부와 지방살리기 자매결연 체결

이종구기자

입력2025.11.14 17:14

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

육동한 시장·정은경 장관, 지역경제 활력 상생 협력 선언
기관행사 유치·특산품 소비·고향사랑기부 등 실질 교류 추진
자매결연 기관 직원 대상 관광·공공시설 할인제도 마련

강원 춘천시가 보건복지부와 지방살리기 정책의 일환으로 상생 자매결연을 맺고 지역경제 활성화와 교류 확대에 나선다.

육동한 춘천시장과 정은경 보건복지부 장관은 14일 시청 다목적실에서 '지방 살리기 상생 자매결연 협약'을 체결하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장과 정은경 보건복지부 장관은 14일 시청 다목적실에서 '지방 살리기 상생 자매결연 협약'을 체결하고 있다. 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

육동한 춘천시장과 정은경 보건복지부 장관은 14일 시청 다목적실에서 '지방 살리기 상생 자매결연 협약'을 체결했다. 이번 협약은 지난 8월 경제관계장관회의 후속 조치로 중앙부처와 지자체 간 협력 기반을 넓혀 내수경기를 회복하고 지역활력을 제고하기 위한 차원에서 마련됐다.


협약에 따라 양 기관은 인구감소와 지방소멸 위기에 대응하고 지역경제를 활성화하기 위한 다양한 협력사업을 추진한다.

보건복지부는 △각종 기관행사 춘천 개최 △직원 방문과 연계한 지역 체험 프로그램 참여 △춘천 특산품 구매 △고향사랑기부 동참 등을 통해 지역경제에 기여할 예정이다. 춘천시는 △지역특산품과 관광명소 홍보 △기관 방문 지원 △자매결연 기관 직원 대상 관광지·공공시설 이용료 할인 제도 마련 등을 추진한다. 이를 위해 관련 조례 개정도 검토 중이다.


정은경 장관은 "지방의 고령화, 청년 인구 유출, 복지 격차 해소는 지역과 중앙이 함께 풀어가야 할 과제"라며 "보건복지부 시범사업 안내, 지역 특산품 구매, 워크숍·워케이션, 고향사랑 기부제 등 협력 모델이 실질적 성과로 이어지도록 함께 노력하겠다"고 밝혔다.


육동한 시장은 "인구 감소와 지방소멸 위기 속에서 중앙부처와 지자체 간 연대와 협력은 그 의미가 크다"며 "보건복지부와 긴밀히 협력해 이번 협약이 지역 소비 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비틀비틀 '꽈당봇'…술 취했니

엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"

美·英 가는 인왕제색도…'K-컬처 뿌리' 알린다

"커피 수십 잔 효과"…中 14만원 손목밴드 논란

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기