춘천시, 보건복지부와 지방살리기 자매결연 체결

육동한 시장·정은경 장관, 지역경제 활력 상생 협력 선언

기관행사 유치·특산품 소비·고향사랑기부 등 실질 교류 추진

자매결연 기관 직원 대상 관광·공공시설 할인제도 마련

강원 춘천시가 보건복지부와 지방살리기 정책의 일환으로 상생 자매결연을 맺고 지역경제 활성화와 교류 확대에 나선다.

육동한 춘천시장과 정은경 보건복지부 장관은 14일 시청 다목적실에서 '지방 살리기 상생 자매결연 협약'을 체결하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

육동한 춘천시장과 정은경 보건복지부 장관은 14일 시청 다목적실에서 '지방 살리기 상생 자매결연 협약'을 체결했다. 이번 협약은 지난 8월 경제관계장관회의 후속 조치로 중앙부처와 지자체 간 협력 기반을 넓혀 내수경기를 회복하고 지역활력을 제고하기 위한 차원에서 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 인구감소와 지방소멸 위기에 대응하고 지역경제를 활성화하기 위한 다양한 협력사업을 추진한다.

보건복지부는 △각종 기관행사 춘천 개최 △직원 방문과 연계한 지역 체험 프로그램 참여 △춘천 특산품 구매 △고향사랑기부 동참 등을 통해 지역경제에 기여할 예정이다. 춘천시는 △지역특산품과 관광명소 홍보 △기관 방문 지원 △자매결연 기관 직원 대상 관광지·공공시설 이용료 할인 제도 마련 등을 추진한다. 이를 위해 관련 조례 개정도 검토 중이다.

정은경 장관은 "지방의 고령화, 청년 인구 유출, 복지 격차 해소는 지역과 중앙이 함께 풀어가야 할 과제"라며 "보건복지부 시범사업 안내, 지역 특산품 구매, 워크숍·워케이션, 고향사랑 기부제 등 협력 모델이 실질적 성과로 이어지도록 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

육동한 시장은 "인구 감소와 지방소멸 위기 속에서 중앙부처와 지자체 간 연대와 협력은 그 의미가 크다"며 "보건복지부와 긴밀히 협력해 이번 협약이 지역 소비 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



