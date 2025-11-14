KMI, '세계어촌대회’ 성공적 개최… 글로벌 어촌 네트워크 중심지로 부상

42개국 3396명 참석… ‘글로컬 개방형 어촌 플랫폼’ 첫 완성

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 해양수산부(장관 전재수)와 공동으로 인천 송도에서 열린 '2025 세계어촌대회(ICFC)'가 42개국에서 온 3396명의 참가자가 참여한 가운데 모든 공식 일정을 성공적으로 마무리했다.

한국해양수산개발원이 해양수산부(장관 전재수)와 공동으로 '2025 세계어촌대회'를 개최하고 있다. KMI 제공

이번 대회는 글로벌과 로컬을 연결하는 '글로컬(Glocal) 개방형 어촌 플랫폼'으로서의 위상을 확고히 하며 세계 어촌 간 협력의 장으로 자리매김했다.

올해로 세 번째를 맞은 세계어촌대회는 '하나의 바다, 하나의 어촌：지역과 사람, 그리고 환경을 잇는 어촌의 미래'를 주제로 진행됐다.

개·폐회식을 비롯해 국가 대표자 회의, 4개의 공식세션, 7개의 협력세션, 홍보전시, 현장투어 등 다양한 프로그램이 마련돼 국가·지역·국제기구·현장 공동체가 함께 참여하는 확장형 어촌정책 모델을 제시했다.

22개국이 참석한 첫날 국가 대표자 회의에서는 전 세계 어촌이 공유하는 지속가능한 7대 비전에 대한 이행성과가 소개돼, 향후 2026년 세계어촌대회에서 중점적으로 논의해야 할 과제로 ▲기후변화 대응 ▲지역 간 수산자원 관리 강화 ▲디지털 전환 ▲인구감소 대응 등이 주요 아젠다로 제시됐다.

둘째 날과 셋째 날 열린 공식세션은 처음으로 개방형 플랫폼 방식을 도입해 △한국수산자원공단(수산자원) △한국해양수산개발원(청년·여성) △한국섬진흥원(기후변화) △세계은행(WB, 국가 간 협력·연대)이 각각 주관했다. 또 협력세션은 유엔식량농업기구(UN FAO)와 대통령직속 농어업-농어촌특별위원회 등이 운영하며 국제 협력의 폭을 넓혔다.

올해 대회에서 참가국 전체가 이동한 거리는 총 25만 8172㎞로, 이는 지구 약 6바퀴를 도는 거리와 맞먹는다. KMI는 이 수치가 "하나의 바다를 매개로 전 세계 어촌이 지속가능한 미래를 향해 협력하고자 하는 강한 의지를 상징적으로 보여주는 기록"이라고 설명했다.

조정희 한국해양수산개발원 원장은 이번 대회가 전 세계 어촌이 직면한 과제를 함께 고민하고 지속 가능한 미래 방향을 모색하는 뜻깊은 자리였다고 평가하며, 세계어촌대회가 앞으로도 국제 어촌공동체 간 협력과 교류의 장으로 더욱 굳건히 자리 잡을 것이라고 강조했다.

이어 4일간의 일정을 마무리하며 "내년부터는 세계어촌대회가 '글로컬 어촌 플랫폼'으로서 전 세계 어촌을 순회하며 각국의 지혜와 경험을 나눌 수 있도록 하겠다"고 향후 계획을 전했다.





영남취재본부 조충현 기자



