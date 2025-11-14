목포시, 내년도 국비 확보 총력…'조석훈 권한대행 국회 찾아'

예결위 인사 만나 5대 현안 증액 강조

"목포 미래 위해 국회 지원 절실"

조석훈 목포시장 권한대행(오른쪽)이 김원이 국회의원(왼쪽)을 내방해 국고건의 사업들을 설명하고 반영을 건의했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 내년도 국가 예산 확보를 위해 국회를 직접 찾아 주요 현안 사업에 대한 증액을 요청하며 막판 총력전에 나섰다.

조석훈 목포시장 권한대행은 지난 13일 국회를 방문해 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장, 조계원 예결위 위원, 김원이 목포 지역구 의원 등을 잇달아 만나 지역 핵심사업의 시급성과 필요성을 설명하고 국비 반영을 적극 건의했다.

목포시는 이번 방문에서 ▲목포 노후역사 개량 ▲목포항 종합발전계획 수립 ▲국립세월호 메모리얼 콤플렉스 ▲국제 마른김 거래소 등급제 운영 장비 지원 ▲목포권 기독교 근대역사관 건립 등 총 5개 주요 사업의 증액을 요청했다.

시는 열악한 지방재정 여건 속에서도 미래 성장 기반을 확보하기 위한 핵심사업이라는 점을 강조하며 국회 차원의 지원 필요성을 강하게 피력했다. 시 관계자는 "각종 현안이 산적한 상황에서 국비 확보는 무엇보다 절실하다"며 "반영 여부를 결정하는 마지막 단계까지 전력을 다하겠다"고 말했다.

시는 앞으로도 예결위 위원들과 김원이 의원과의 협의를 이어가며 2026년 국비 확보를 위한 대응 태세를 지속할 계획이다.

한편, 정부 예산안은 예결위 소위원회 심사를 거쳐 오는 12월 2일 최종 의결될 예정이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>