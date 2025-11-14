워너브러더스 인수전 가열…'파라마운트·넷플·컴캐스트' 참전

CNN·HBO 맥스 등 보유

스트리밍 스튜디오·케이블 등으로 기업 분할

파라마운트 스카이댄스(파라마운트), 컴캐스트, 넷플릭스가 워너브러더스 디스커버리(워너브러더스) 인수전에 뛰어들 준비를 하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 복수의 소식통을 인용해 13일(현지시간) 보도했다.

워너브러더스 로고. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2022년 워너미디어와 디스커버리의 합병으로 탄생한 워너브러더스는 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 'HBO 맥스', CNN을 비롯한 TNT, 디스커버리 등 케이블 채널을 보유하고 있다.

워너브러더스는 지난 6월 내년까지 스트리밍 스튜디오 사업 부문과 케이블 방송 부문 등 2개의 개별 상장 기업으로 분할할 계획이라고 발표한 바 있다.

소식통에 따르면 파라마운트는 공식 입찰 절차에 참여할 계획이며 워너브러더스 회사 전체를 통째로 인수하길 희망하는 것으로 전해졌다. 파라마운트는 워너브러더스에 인수를 제안했다가 거절당한 바 있다. 파라마운트가 제안한 인수 가격이 너무 낮다는 이유에서다. 파라마운트는 오라클 창업자 래리 엘리슨의 아들 데이비드 엘리슨이 이끌고 있다.

NBC유니버설의 모회사인 컴캐스트와 넷플릭스는 워너브러더스의 영화 TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 'HBO'에 관심을 보이는 것으로 전해졌다.

넷플릭스와 파라마운트보다 자금력이 밀리는 컴캐스트는 진보성향 매체 MSNBC를 보유하고 있어, 향후 당국의 인수 승인을 받을 수 있을지가 의문이라고 WSJ는 전했다.

구속력 없는 1차 입찰 접수 첫 마감일은 이달 20일인 것으로 알려졌다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>