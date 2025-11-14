경복대, 남양주 '펀그라운드 진접' 진입로에 바닥벽화 무료 봉사

경복대학교가 최근 남양주시 진접읍 '펀드라운드 진접'에 바닥벽화 그리기 무료 봉사활동을 펼쳤다.

경복대는 혁신사업단이 주관하는 '2025년 지역공동체 활성화 프로젝트(KBU-NET)'의 일환으로 시각디자인학과 학생들이 펀그라운드 진접 1층 야외 진입로에 바닥벽화를 그렸다고 14일 밝혔다.

경복대학교 시각디자인학과 학생들이 남양주 진접읍 ''펀드라운드 진접'에 바닥벽화를 그린 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경복대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

벽화는 '청소년의 꿈과 다양성'을 주제로 한 크리에이티브 아트워크(creative artwork)로 밝고 따뜻한 색채로 표현됐다.

박성연 경복대 시각디자인학과장은 "이번 벽화 프로젝트는 단순한 공간 미화가 아니라, 학생들이 실제 현장에서 지역사회와 협력하며 아트워크를 완성한 과정 자체가 하나의 배움이자 성장의 경험이었다"며 "앞으로도 지역과 대학, 청소년이 함께 소통하고 창의적 가치를 확산하는 디자인 프로젝트를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



