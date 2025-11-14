인천 수산정수장 25~27일 가동 중단…수돗물은 정상 공급

인천시는 고도정수처리시설 공사에 따라 수산정수장의 가동을 오는 25~27일 일시 중단하되 수계전환(인접 정수장에서 물 흐름을 바꿔 대체 공급)을 통해 단수 없이 수돗물을 정상 공급한다고 14일 밝혔다.

수산정수장 가동이 중지되는 시간은 25일 오전 10시부터 27일 오후 2시까지 52시간(예정)이다.

수산정수장은 영종을 제외한 중구 지역과 동구·미추홀구·남동구 일부 지역, 연수구 전 지역에 수돗물을 공급하고 있다. 이번 가동 중지는 고도정수처리시설 건설에 따른 주요 상수관로 연결 작업을 안전하게 수행하기 위한 조치다.

수산정수장. 인천시 상수도사업본부 AD 원본보기 아이콘

시 상수도사업본부는 시민 불편을 최소화하기 위해 배수지 수위를 최대한 확보하고, 단계별 수계전환을 통해 남동·공촌·부평정수장에서 수돗물을 대체 공급함으로써 단수 없이 안정적으로 수돗물을 공급할 예정이다.

수계전환은 각 정수장의 공급능력을 고려해 단계적으로 진행된다. 공사 기간 상수도본부와 각 수도사업소는 급수상황실을 운영해 수질과 수량을 실시간 점검하고, 유속 변화로 인한 탁수(흐린 물)를 최소화하기 위한 사전 소화전 방류, 수질 모니터링을 병행한다.

수계전환 과정에서 모든 지역의 수돗물이 정상 공급되지만, 일부 고지대에서 수압 저하 또는 수량 감소가 발생할 가능성이 있다. 상수도본부는 고지대 주민이 불편을 겪지 않도록 관련 정보를 사전 안내하고, 병입 인천하늘수를 제공할 예정이다.

인천시 상수도사업본부 관계자는 "수돗물 흐름이 일시적으로 변경되면서 탁수 현상이 나타날 수 있다"며 "사용 전 일정량을 흘려보내고, 탁수 현상이 지속될 경우 미추홀콜센터(032-120)나 관할 수도사업소에 신고해 줄 것"을 당부했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>