KB국민카드, 수능 수험생 격려 이벤트…애플워치·에어팟 등 경품

만 18~24세 체크카드 고객 대상

KB국민카드는 수능을 친 수험생 고객 대상 격려 이벤트를 한다고 14일 밝혔다.

다음 달 12일까지 '수능이 끝났다면 이젠 즐길 때' 이벤트를 진행한다. 만 18~24세 KB국민 개인 체크카드 고객(신용, 기업, 비씨, 선불카드 제외)이 대상이다.

첫 행사에선 응모 후 행사 기간 체크카드로 합산 20만원 이상 이용한 고객을 추첨해 경품을 제공한다. 애플워치 시리즈 10 알루미늄 1명, 에어팟 4 1명, 포인트리 5만점 100명 등 102명에게 경품을 준다.

두번째 행사에선 행사 기간 응모하고 음식점과 쇼핑몰, 숙박, 교통, 문화와 취미 업종에서 3만원 이상 체크카드를 쓰면 포인트리 2000점을 준다.

세번째 행사에선 행사 기간 응모하고 KB페이 애플리케이션으로 합산 5만원 이상 결제한 이들을 추첨해 555명에게 1만 포인트리를 지급한다.

신규 고객 대상 이벤트도 한다. 행사 기간 중 이벤트 페이지에서 추천 체크카드를 새로 발급하고 다음 달 10일까지 KB페이로 3만원 이상 쓰면 3만원을 캐시백해준다.





