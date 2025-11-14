현대해상, 3분기 순익 1832억원…車보험 적자전환

현대해상은 올해 3분기 별도기준 당기순이익이 1832억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 14일 공시했다. 이는 년 동기 대비 14.2% 줄어든 수치다.

3분기 누적 순이익은 6341억원으로 전년 동기 대비 39.4% 줄었다. 다만 지난해 발생한 손실부담계약관련비용 환입액 2744억원을 제외하면 실질 감소폭은 24.9% 수준이라는 게 현대해상 측 설명이다.

현대해상 본사.

3분기 장기보험 손익은 1815억원으로 전년 대비 27.9% 증가했다. 보험계약마진(CSM) 상각수익은 증가 추세지만 여름철 호흡기 질환 유행으로 보험금 예실차가 확대돼 상승폭이 제한됐다. 제한했다.

일반보험 손익은 352억원으로 전년 동기 대비 30.7% 증가했다.

자동차보험 손익은 전년 동기 대비 520.3% 급감하며 553억원의 손실을 내고 적자전환했다. 7월 집중호우로 인한 대규모 침수 피해가 발생했고 최근 몇년간 이어진 보험료 인하 효과까지 겹친 영향이다.

투자 손익은 일부 자산 평가손실과 원화 약세 효과로 전년 동기 대비 18.1% 감소한 894억원을 기록했다.

3분기 말 기준 CSM 잔액은 9조6278억원으로 전 분기 대비 2.7% 증가했다.

재무건전성을 보여주는 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 179.8%로 전 분기보다 9.8%포인트 개선됐다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



