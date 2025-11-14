본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

영월군, 강원 남부권 최초 공공산후조리원 18일 개원

이종구기자

입력2025.11.14 10:55

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2주 이용료 180만원
평창·정선군 산모도 감면 혜택
'원정 산후조리' 불편 해소 기대

강원도 영월군이 강원 남부권 최초로 공공산후조리원을 건립, 오는 18일부터 공식 운영을 시작한다고 14일 밝혔다.

공공산후조리원 전경. 영월군 제공

공공산후조리원 전경. 영월군 제공

AD
원본보기 아이콘

영월군 공공산후조리원은 지방소멸대응기금 22억5000만원 등 총 69억원을 들여 연면적 1387㎡, 지상 3층, 산모실 10실 규모로 건립되었다. 이용료는 2주 기준 180만원으로 영월군은 물론 인근지역(평창, 정선군) 산모도 감면 혜택을 받을 수 있다.


1층에는 신생아실, 2층에는 아늑한 산모실과 마사지실, 프로그램실을 갖추고 있으며, 수탁기관으로 선정된 영월의료원이 운영한다.

공공산후조리원의 이용은 사전 예약제로 운영되며, 시설 예약 등 이용 절차는 영월군 공공산후조리원으로 문의하면 된다.


최명서 영월군수는 "공공산후조리원 개원을 통해 그동안 지역 산모들이 겪고 있던 원정 산후조리 불편을 해소함은 물론, 출산 가정의 경제적 부담을 줄임으로써 영월군이 아이 낳고 기르는 좋은 도시로 도약하는 큰 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.


한편, 공공산후조리원 개원식은 12월 중 별도로 진행할 예정이다.




영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 배터리[한국형 저가배터리 온다] "십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

JYP, 美타임 선정 '2026 지속가능 성장기업' 세계 1위

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기