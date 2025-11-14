본문 바로가기
종근당고촌재단, 베트남·인도네시아 대학생 40명에 전액 장학금

정동훈기자

입력2025.11.14 09:21

종근당고촌재단은 이달 10일부터 13일까지 베트남과 인도네시아에서 '2025년 장학증서수여식'을 개최했다고 밝혔다고 14일 밝혔다.


이번 수여식은 베트남 호치민 의약학대학, 인도네시아 국립대학과 반둥공과대학에서 정재정 이사장을 비롯한 각 대학 학장들이 참석한 가운데 개최됐다. 베트남 하노이 약학대학 장학증서 수여식은 18일 온라인으로 진행된다.

10일 인도네시아 반둥공과대학에서 열린 종근당고촌재단 해외 장학증서 수여식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 종근당고촌재단

10일 인도네시아 반둥공과대학에서 열린 종근당고촌재단 해외 장학증서 수여식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 종근당고촌재단

종근당고촌재단은 4개 대학에서 성적, 가정형편, 리더십 등을 종합 평가해 선발한 장학생 40명에게 졸업 시까지 등록금 전액을 지원한다. 국내 대학원 진학 시에는 등록금과 생활비를 추가 지원한다.

12월에는 우수 장학생을 한국으로 초청해 문화 체험 기회를 제공하고 국내 장학생들과 교류할 수 있는 자리를 마련할 예정이다.


정재정 종근당고촌재단 이사장은 "현재까지 재단의 지원을 받은 500여 명의 글로벌 장학생들이 세계의 각 분야를 이끌어갈 핵심 인재로 성장하고 있다"며 "이들이 한국과의 가교 역할을 하며 양국 협력과 발전을 이끌어가길 바란다"고 전했다.


종근당고촌재단은 2013년부터 성장 잠재력이 높은 저개발국가의 인재를 육성하자는 이장한 회장의 제안에 따라 해외 장학사업을 진행하고 있다. 현재까지 해외 장학생 502명에게 장학금을 지원했으며 향후 지원규모를 더욱 확대할 예정이다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

