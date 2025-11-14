본문 바로가기
중진공, 투자기업 VC 후속투자 연결…"민간 자본 유입 촉진"

이성민기자

입력2025.11.14 08:07

성장공유형 대출 기반 유망기업 투자 연계
“선제 발굴 기업, 민간 후속투자로 이어지게”

중소벤처기업진흥공단은 지난 13일 서울 서초구 JW메리어트에서 '민간 후속투자 활성화를 위한 VC 간담회'를 개최했다고 14일 밝혔다.


중진공은 유망 중소기업을 대상으로 융자에 투자요소를 복합한 성장공유형 대출을 제공, 직접 금융시장 진출과 스케일업을 지원하고 있다. 이번 간담회는 중진공의 투자 기업을 대상으로 민간 후속투자를 촉진하고 공공·민간 간 정보 공유와 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 중진공이 투자한 기업에 관심 있는 벤처캐피털(VC) 등 민간 투자자 20여명이 참석했다.

중소벤처기업진흥공단은 13일 서울 서초구 JW메리어트에서 '민간 후속투자 활성화를 위한 VC 간담회'를 개최했다. 중소벤처기업진흥공단

중소벤처기업진흥공단은 13일 서울 서초구 JW메리어트에서 '민간 후속투자 활성화를 위한 VC 간담회'를 개최했다. 중소벤처기업진흥공단

간담회에서는 ▲투자시장에서 공공부문의 역할 ▲공공-민간 투자 협력방안 ▲기업가치 제고 및 후속투자 유치를 위한 정책 지원방안 등 주제를 중심으로 의견을 교환했다.

중진공은 투자 포트폴리오와 기업 현황을 공개하고 민간의 투자 참여 의향을 확인했다. 또, 올해 신규 투자한 유망기업도 소개하며 중진공에서 선제적으로 발굴한 기업이 민간 후속투자로 이어질 수 있도록 정보를 공유했다.


중진공은 이번 간담회가 피투자기업에 대한 정보 접근성을 높이고 민간 자본 유입 촉진에 기여할 것으로 기대하고 있다.


목태균 중진공 융합금융처장은 "앞으로도 정보 교류와 협력을 강화해 중소벤처기업의 투자 마중물 역할을 공고히 하겠다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
