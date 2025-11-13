본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"드디어 수능 끝" … 열정·지식 쏟아낸 수험생들, 해방감 만끽

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.13 21:36

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"아…, 끝났다."


2026학년도 대학수학능력시험 종료를 알리는 종이 교정을 울리자 고사장 밖에서 수험생들을 기다리던 이들에게서 일제히 감탄사가 터져 나왔다.

2025학년도 대학수학능력시험 경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고 교문 앞에서 학부모들이 고사장을 빠져나오는 응시생들을 향해 손뼉을 치고 있다. 이세령 기자

2025학년도 대학수학능력시험 경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고 교문 앞에서 학부모들이 고사장을 빠져나오는 응시생들을 향해 손뼉을 치고 있다. 이세령 기자

AD
원본보기 아이콘

경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고등학교 앞은 시험 종료 30분 전부터 수험생을 기다리는 이들로 붐볐다.


굳게 닫힌 교문 너머 멀찍이 보이는 학교 복도 창문을 하염없이 바라보던 학부모들은 아이들의 인영이 비치자 교문 앞으로 앞다퉈 다가갔다.


경남 창원사파고등학교 앞에서 한 사람이 꽃다발을 든 채 수능을 치르고 나올 응시생을 기다리고 있다. 이세령 기자

경남 창원사파고등학교 앞에서 한 사람이 꽃다발을 든 채 수능을 치르고 나올 응시생을 기다리고 있다. 이세령 기자

원본보기 아이콘

수험생들이 하나둘 교문을 빠져나오자 약속이나 한 듯 손뼉을 치며 "수고했다, 잘했다"라는 말을 건넸다.

긴 여정을 마친 수험생에게 꽃다발을 건네거나, 멀찍이 보이는 수험생에게 손을 높이 흔들고 나오는 모습을 휴대전화로 촬영하기 바쁜 이도 있었다.


경남 창원사파고등학교에서 2026학년도 수능을 치른 응시생이 어머니와 함께 돌아가고 있다. 이세령 기자

경남 창원사파고등학교에서 2026학년도 수능을 치른 응시생이 어머니와 함께 돌아가고 있다. 이세령 기자

원본보기 아이콘

문제지와 씨름하며 지혜와 지식을 쏟아냈을 수험생들은 낯선 이의 응원에 미소로 화답한 뒤 자신을 기다리는 이들에게 달려갔다.


친구들을 향해 '만세'를 부르는 수험생도, 부모님과 끌어안고 손을 맞잡은 수험생도, 꽃다발을 품에 안은 수험생도 저마다 해방감을 만끽했다.


경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고등학교에서 한 응시생이 만세를 부르며 나오고 있다. 이세령 기자

경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고등학교에서 한 응시생이 만세를 부르며 나오고 있다. 이세령 기자

원본보기 아이콘

수험생들은 "와, 내가 수능을 마쳤다니", "다 했다, 이제", "성적 나올 때까진 1등급이라 생각하자"라며 재잘댔다.


이날 경남지역에서는 총 3만 2955명이 2026학년도 수능에 응시해 도내 일반시험장 105개 학교 일반시험장 1277곳에서 수능을 치렀다.


그중 결시율은 1교시 기준 8.18％로 지난해 9.18％보다 1%P 감소한 것으로 나타났다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평 "다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

원안위, 고리 원전 2호기 계속운전 허가...2033년 4월까지 더 쓴다

새로운 이슈 보기