부산 기장군, 부산시 토지행정 종합평가 전 부문 수상…16개 구·군 최초

지적재조사 ‘최우수’, 토지행정·도로명주소 ‘우수’…스마트 토지행정 선도

기장군이 또 한번 행정 혁신의 저력을 과시했다.

부산시가 주관한 '2025년 구·군 토지행정 종합평가'에서 전 부문 수상이라는 기록을 세우며 16개 구·군 가운데 유일하게 모든 자리를 휩쓸었다.

이 평가는 단순한 실적 경쟁이 아니다. 토지 행정 전반의 기획·실행·성과를 종합적으로 점검해 스마트 토지행정의 방향성과 주민 체감도를 동시에 평가하는 자리다.

기장군은 ▲지적재조사 부문 '최우수기관' ▲토지행정 부문 '우수기관' ▲도로명주소 부문 '우수기관'에 선정되며 행정 효율성과 혁신성을 모두 인정받았다. 특히 '지적재조사사업'에서의 성과가 돋보인다.

기장군은 드론을 활용해 지적불부합지를 정밀 분석하고 2026년도 사업의 조기 착수를 위한 실시계획을 선제적으로 수립했다. 이는 단순히 데이터 정비 수준을 넘어 '디지털 기반 토지행정의 모델'을 구축한 사례로 평가받는다.

토지행정 부문에서도 군은 개별공시지가 검증률 향상, 부동산 중개업 관리 강화, 공간정보 보안 점검 등 정확성과 신뢰성을 행정 운영의 중심에 뒀다. 또 지적측량 표본검사에서 1위를 차지하며 수치로 증명된 전문성과 체계성을 보여줬다.

도로명주소 부문 또한 눈에 띄는 변화가 있었다. 청소년을 대상으로 한 도로명주소 교육, 전입담당자 실무 교육 등 미래세대와 현장 중심의 소통형 행정이 호평을 받았다. '표지판 정비'라는 단순 업무에 그치지 않고, 공간정보의 사회적 가치를 확산하는 '생활형 행정'으로 확장한 것이다.

정종복 기장군수는 "이번 수상은 군민 중심의 스마트 토지행정을 실현하기 위해 전 직원이 함께 만들어낸 결과"라며 "정확하고 신속한 행정으로 군민 재산권 보호와 생활 편의를 동시에 강화하겠다"고 말했다.





