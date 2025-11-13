진도군, ‘행복한 보배섬 엄마모임’ 성황리 종료

엄마들 공감·위로·배움 피어난 힐링 프로그램

전남 진도군이 출산통합지원센터에서 운영한 '3기 행복한 보배섬 엄마모임'을 성황리에 마무리했다.

이번 프로그램은 임신과 육아로 지친 엄마들에게 쉼과 위로를 제공하고, 건강한 마음으로 육아를 이어갈 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

3기 엄마모임은 ▲책 육아법 배우기 ▲산전·산후 건강관리 교육 ▲꽃꽂이 수업 ▲자동차 열쇠지갑 만들기 ▲천연 아로마 오일 만들기 ▲베이비 마사지 ▲촉감 놀이 ▲영유아 하임리히법 실습 등 엄마와 아이가 함께 공감하고 배우는 체험 중심 프로그램으로 진행됐다.

마지막 날에는 진도개테마파크 아리랑식물원을 찾아 국화를 감상하며 '행복 뽑기통' 이벤트를 통해 육아 스트레스를 덜고 서로를 응원하는 시간을 가졌다.

한 참가자는 "또래 엄마들과 육아 고민을 나누며 서로를 격려할 수 있는 귀한 시간이었다"고 소감을 전했다.

진도군 관계자는 "엄마들이 건강한 마음으로 아이를 키울 수 있도록 돕는 소중한 프로그램이었다"며 "앞으로도 부모와 아이가 함께 성장하고 행복을 느낄 수 있는 다양한 활동을 지속 운영하겠다"고 말했다.





