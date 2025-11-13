배경훈 부총리, KIST 방문해 차세대 AI 휴머노이드 연구 점검…"과학기술 AI 국가전략 이달 말 발표"

KIST·LG, 한국형 AI 휴머노이드 'KAPEX' 시연

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 13일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)을 찾아 인공지능(AI) 휴머노이드 개발 현장을 둘러보고 산·학·연 전문가들과 과학기술-AI 정책 방향을 논의했다. 정부가 이달 말 발표할 '과학기술 AI 국가전략' 마련 작업이 막바지에 접어든 가운데, 현장의 목소리를 직접 듣기 위한 행보다.

이번 방문에서는 KIST와 LG전자·LG AI연구원이 함께 개발 중인 한국형 AI 휴머노이드 'KAPEX' 시연이 먼저 진행됐다. KAPEX는 국내 출연연과 대기업이 공동 개발 중인 첫 AI 휴머노이드 플랫폼으로, 테슬라의 '옵티머스'나 중국 유니트리 'G1'을 넘어서는 독자적 역량 확보를 목표로 한다. LG의 초거대 AI 모델 '엑사원'을 탑재해 스스로 학습·적응하고, 사람 손 움직임에 가까운 정교한 로봇핸드를 활용해 다양한 작업을 수행할 수 있는 '지능형 동반자' 콘셉트다.

배 부총리는 고출력 전신 액추에이터 등 핵심 부품의 90% 이상을 개발한 연구진을 격려하며 "AI 휴머노이드가 가정·물류·제조 등 실제 산업현장에서 빠르게 활용될 수 있도록 기술 완성도를 높여달라"고 당부했다.

이어 열린 '제2차 과학기술 AI 전략대화'에서는 연구·개발(R&D) 혁신을 가속화할 과학기술 AI의 역할과 산업적 파급효과를 두고 전문가 토론이 진행됐다. 이날 회의에는 권인소 KAIST 교수, 석차옥 서울대 교수·한세희 LG AI연구원 랩장, 이민형 아스테로모프 대표, 배재원 나노포지AI CTO 등이 참여했다. 전문가들은 과학기술 AI가 연구 자체의 효율을 높일 뿐 아니라 고부가가치를 창출하는 새로운 산업 분야로 성장할 수 있다는 점에 공감대를 형성했다.

배 부총리는 "정부는 바이오·소재 등 경쟁력이 높은 분야에서 과학기술 AI 파운데이션 모델과 AI 연구동료 플랫폼 개발을 서둘러 R&D 전주기 혁신을 이끌 것"이라며 "전문가 의견을 반영해 과학기술 AI 국가전략을 이달 말까지 완성하고, 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





