본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한창수 도의원 "영농부산물 처리사업 집행률 75.6% '낙제점'…농업기술원 개선 촉구"

이종구기자

입력2025.11.12 19:48

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농업기술원 행정사무감사서 지적

한창수 강원도의원. 강원도의회 제공

한창수 강원도의원. 강원도의회 제공

원본보기 아이콘

강원특별자치도의회 한창수 의원(횡성1)은 12일 열린 제342회 정례회 농업기술원 행정사무감사에서 영농부산물 안전처리 지원사업의 낮은 집행률과 홍보 부족, 병해충 방제사업 인력의 전문성 부족을 지적했다.


영농부산물 파쇄는 소각으로 인한 생태계 오염을 막을 뿐만 아니라 산불 예방·미세먼지 저감·퇴비화를 통한 토양 환원 등 자원순환 효과를 가져오는 꼭 필요한 사업이지만, 행정사무감사 자료에 따르면, 2024년 기준 사업 집행률이 75.6%로, 다른 농업기술원 사업(90% 이상)에 비해 현저히 낮은 수준으로 나타났다.

한창수 의원은 "집행률 저하의 원인이 장비 확보, 인력 운용, 행정 절차 중 어디에 있는지 면밀히 분석하고 개선책을 마련해야 한다"며 "고령농이 많은 도내 농촌 특성을 고려해 읍·면 단위 생활권 홍보망을 촘촘히 구축해 고령·취약 농가도 쉽게 신청·이용할 수 있도록 해야 한다"고 주문했다.


아울러 병해충 방제사업과 관련해서는 "기후변화로 병해충 발생이 나날이 증가하고 있지만, 예찰·방제 인력의 전문성이 여전히 부족하다"며 "전문교육을 통한 인력 양성과 병해충 발생 시기에 맞춘 예찰·방제 인력 투입 확대가 필요하다"고 강조했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

하얀 얼음 밑 초록 생명들…북극 땅서 처음 생태계 확인

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

배우자 자녀→세대원… 재혼가정 가족관계 표기 바뀐다

새로운 이슈 보기