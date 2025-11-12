본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

아르코, 2026년 상반기 문학레지던시 입주작가 모집

박병희기자

입력2025.11.12 19:16

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국문화예술위원회(아르코)는 문화예술 후원기업과 협력해 추진하는 문학레지던시 사업의 2026년 상반기 입주작가를 모집한다고 12일 밝혔다.


문학레지던시 사업은 문학 작가들이 안정적인 집필공간에서 창작에 전념할 수 있도록 기업의 전액 후원으로 진행되는 사업이다. 2014년 서울프린스호텔 '소설가의 방'에서 시작됐다. 호텔이라는 일상과 다른 공간에 머물며 새로운 영감을 얻을 수 있다는 점에서 특별한 창작 경험을 제공하여 작가들의 큰 호응을 얻었으며 김호연·성해나·박상영 등을 포함해 총 123명의 작가를 지원했다.

서울프린스호텔 소설가의 방 [사진 제공= 한국문화예술위원회]

서울프린스호텔 소설가의 방 [사진 제공= 한국문화예술위원회]

AD
원본보기 아이콘

올해부터는 부산 협성르네상스(협성마리나 G7 운영), 강원의 주식회사 남이섬(남이섬 호텔정관루 운영)과 신규 협약을 체결해 서울, 부산, 강원 총 3개 지역으로 문학레지던시가 확대됐다.

아르코는 내년부터는 작가들에게 창작공간을 제공하는 것 외에 각 레지던시의 공간적 특성과 지역성을 반영해 특화된 프로그램을 운영할 계획이라고 밝혔다. 서울프린스호텔은 첫 작품집 발간을 앞둔 신진 소설가 및 비수도권 거주 작가, 협성마리나 G7은 부산의 지리적 특성을 살려 부산과 바다를 배경으로 작품을 구상하는 작가, 남이섬 호텔정관루는 아동·청소년 문학 작가를 우대해 선정한다.


아르코는 또 2024년 한스 크리스티안 안데르센상을 수상한 하인츠 야니쉬 작가가 내년 남이섬 호텔정관루 레지던시에 입주할 예정이라며 이 기간 동안 아동·청소년 작가들과의 교류 프로그램도 운영할 계획이라고 덧붙였다.


문학레지던시 입주를 희망하는 작가는 오는 24일까지 아르코 누리집과 아트누리에서 신청할 수 있다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

하얀 얼음 밑 초록 생명들…북극 땅서 처음 생태계 확인

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

배우자 자녀→세대원… 재혼가정 가족관계 표기 바뀐다

새로운 이슈 보기