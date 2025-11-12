본문 바로가기
뉴진스 해린·혜인, 소속사 어도어로 복귀…계약해지 선언 1년만(종합)

이이슬기자

입력2025.11.12 18:26

시계아이콘00분 42초 소요
"법원 판결 존중해 전속계약 준수"

뉴진스 해린(왼쪽) 혜인. 연합뉴스

그룹 뉴진스(NewJeans) 멤버 해린과 혜인이 긴 전속계약 분쟁 끝에 소속사 어도어로 복귀한다.


어도어는 12일 공식 입장문을 내고 "뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혔다"며 "두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 충분한 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하기로 결정했다"고 밝혔다.

소속사는 "해린과 혜인이 원활한 연예 활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "팬 여러분의 따뜻한 응원을 부탁드리며 멤버들에 대한 억측은 자제해 달라"고 덧붙였다.


이번 결정은 지난해 11월 뉴진스 멤버들이 '어도어의 전속계약 위반'을 주장하며 계약 해지를 선언한 지 약 1년 만이다. 당시 민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인은 공동 기자회견을 열고 "회사에 시정을 요구했으나 받아들여지지 않았다"며 독자 활동을 예고했다.


이에 어도어는 전속계약 유효 확인 소송과 함께, 본안 판결 전까지 멤버들이 독자적으로 활동하는 것을 금지해 달라는 가처분 신청을 제기했다.

지난해 11월 전속계약 해지 관련 기자회견에 참석한 뉴진스. 연합뉴스

법원은 가처분과 본안 소송 1심에서 모두 어도어의 손을 들어줬다. 재판부는 "민희진 전 어도어 대표의 해임만으로 매니지먼트 공백이 발생했다고 보기 어렵고, 전속계약에 민 전 대표를 통한 매니지먼트 조항도 없다"고 판단했다.

해린과 혜인은 해당 판결 이후 가족과 논의 끝에 법원 결정을 수용하고, 어도어와의 신뢰 회복을 전제로 활동 재개를 선택한 것으로 알려졌다.


현재 뉴진스 멤버 5인 중 두 명이 복귀 의사를 밝히면서, 나머지 멤버 민지·하니·다니엘의 향후 행보에도 관심이 쏠린다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

