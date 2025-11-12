본문 바로가기
佛 바이올린 거장 오귀스땅 뒤메이 '브람스 소나타 전곡 연주'

박병희기자

입력2025.11.12 17:11

오는 14일 예술의전당 콘서트홀

프랑스의 바이올린 거장 오귀스땅 뒤메이가 오는 14일 예술의전당 콘서트홀에서 독주회를 한다.


피아니스트 클라라 민과 호흡을 맞춰 브람스의 바이올린 소나타 세 곡 전곡을 연주한다.

佛 바이올린 거장 오귀스땅 뒤메이 '브람스 소나타 전곡 연주'
뒤메이는 세계 비평가들로부터 현대의 위대한 바이올리니스트 중 한 사람으로 평가받아온 거장이다. 클라우디오 아바도, 마리아 주앙 피레스 등과 교류하며 프랑스 악파 특유의 우아함과 사색을 선보여온 바이올리니스트이다. 그는 브람스 바이올린 소나타 전곡 음반을 1978년, 1992년, 2014년 세 차례 발매했다.

영국 더 가디언지는 특히 뒤메이의 2014년 브람스 바이올린 소나타 전곡 음반을 "보물처럼 오래 기억될 명반"이라고 평했다.


이번 무대를 함께하는 클라라 민은 구조적이면서도 섬세한 감각과 시적인 해석으로 주목받는 피아니스트다. 국제 음악 플랫폼 '클래시컬 브릿지'의 창립자이자 예술감독으로도 활동하고 있다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
