본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

동국제약, 구강건조증 개선 인공타액 '드라이메디겔' 출시

조인경기자

입력2025.11.12 16:16

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

65세이상 30%가 입안건조 경험

동국제약이 구강건조증과 인후건조의 완화를 위한 인공타액 신제품 '드라이메디겔'을 12일 출시했다.


동국제약 '드라이메디겔'

동국제약 '드라이메디겔'

AD
원본보기 아이콘

구강건조증은 침 분비량 감소나 성분 변화로 인해 음식물을 씹거나 삼키기 어려워지고, 구강 내 통증, 말하기의 불편함, 미각 저하, 구취 등의 증상을 동반한다. 65세 이상 인구의 약 30%가 경험할 만큼 흔한 증상이며, 장기간 지속될 경우 충치나 치주염, 구강 궤양 등으로 악화할 수 있어 꾸준한 관리가 필요하다.

드라이메디겔은 자연적인 침 분비를 보완해 입안에 수분을 보충하고 윤활 작용을 도와 인후를 비롯해 구강 내 건조감을 완화하는 인공타액 제품이다. 인체 내 존재하는 무기염 성분인 염화나트륨, 염화칼륨, 염화칼슘수화물, 염화마그네슘수화물을 주성분으로 함유하고 있으며, 겔 제형으로 스프레이형 제품 대비 지속력이 우수하다.


구강건조감을 느끼는 모든 연령층에서 사용할 수 있으며, 1회 적당량(땅콩 반 알 크기)을 혀끝에 덜어 삼키지 않고 입천장과 입안 전체에 고르게 펴 바르면 된다. 휴대가 간편한 30g 용량으로 출시돼 건조할 때마다 하루 수 차례 반복해 사용이 가능하다.


동국제약 관계자는 "안구건조증에 인공눈물을 사용하는 것처럼 구강건조증에는 인공타액 구강보습제가 도움이 된다"며 "자연적인 구강 환경을 유지하면서 입 안 수분 밸런스를 되찾아주는 드라이메디겔을 통해 구강건조나 인후건조 증상을 완화하고 삶의 질을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기