교촌에프앤비, 3분기 영업이익 113억원…전년比 47.2%↑

매출액 1352억원

소비쿠폰 등으로 치킨 판매량 증가

교촌에프앤비는 3분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 6.0% 증가한 1352억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 113억원으로 47.2% 늘었다.

교촌에프앤비는 정부의 소비 진작 정책으로 발행된 민생회복 소비쿠폰 등 소비심리 개선 효과와 함께 복날 여름 성수기, 치맥 페스티벌, 스포츠마케팅에 따른 치킨 판매량 증가가 매출을 견인했다고 분석했다. 또 마라레드, 허니갈릭 등 신제품 출시 효과와 소스, 메밀단편, 수제맥주 등 신사업의 호조세도 매출 상승에 기여했다는 설명이다. 영업이익은 지난해 같은 기간 가맹지역본부 직영 전환에 발생한 일시적 비용 기저효과로 두 자릿수 신장률을 보였다.

교촌에프앤비 관계자는 "4분기에도 APEC 정상회담에서 조성된 K치킨 붐업과 연말 성수기 효과, 메밀단편, 소싯 등 신규 브랜드 안착으로 견고한 성장세를 이어나갈 것"이라고 말했다.





