본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"키즈카페에 비행기가 있네"…2배 커진 김포공항 실내 놀이터

전영주기자

입력2025.11.12 15:19

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국공항공사

한국공항공사

AD
원본보기 아이콘

한국공항공사가 김포공항 국내선 3층 대합실에 키즈카페형 실내 놀이터 '맘(MOM) 편한 놀이터'를 개장했다고 12일 밝혔다.


공사는 지난 8월 노후화된 기존 놀이터를 개선하기 위해 롯데지주·초록우산 어린이 재단과 함께 놀이터 개선 사업을 추진했다. 새로 개장한 맘 편한 놀이터는 약 5억원을 투입해 기존 22평 규모 놀이터 공간을 45평으로 2배 이상 확장했다.

특히 터치스크린 놀이시설 도입, 하늘·구름 이미지의 아동 친화적 휴식공간 조성, 방염 매트쿠션, 안전유리 설치 등 놀이·휴식·안전을 모두 갖춘 키즈카페형 놀이터로 구성했다. 영아존(만 0세~2세 미만)과 유아존(만 2세 이상~만 6세 미만)을 구분해 연령대에 맞는 놀이공간을 조성했다.


맘 편한 놀이터에는 아동 안전관리와 노인 일자리 창출을 위해 시니어 서포터즈 인력을 상시 배치할 예정이다.


박광호 김포공항장은 "김포공항은 올해 말까지 국제선도 어린이가 뛰어놀 수 있는 키즈존을 설치할 계획으로 앞으로도 아이들이 안전하게 즐길 수 있는 공항을 만들기 위해 노력하겠다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기