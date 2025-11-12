본문 바로가기
"한국 문화 더 잘 이해" 춘천시, 외국인 문화체험 지역사회 정착 지원 확대

이종구기자

입력2025.11.12 15:14

원평 팜스테이서 외국인 유학생·주민 130명 대상
김장·떡메치기 등 전통문화 직접 체험…따뜻한 교류

강원도 춘천지역에 거주하는 외국인들에게 우리나라 전통 농촌문화를 직접 체험하며 지역 주민과 교류하는 장이 열렸다.

춘천 지역에 거주하는 외국인 유학생 및 외국인 주민 130여명이 12일 사북면 원평 팜스테이에서 '한국 문화마을 체험행사'를 개최하고 있다. 춘천시 제공

춘천 지역에 거주하는 외국인 유학생 및 외국인 주민 130여명이 12일 사북면 원평 팜스테이에서 '한국 문화마을 체험행사'를 개최하고 있다. 춘천시 제공

춘천시(시장 육동한)는 12일 사북면 원평 팜스테이(춘천시 농어촌체험·휴양마을 협의회)에서 외국인 유학생 및 외국인 주민 130여 명이 참석한 가운데 '한국 문화마을 체험행사'를 개최했다.


이번 행사는 강원대, 한림대, 송곡대, 한림성심대에 재학 중인 외국인 유학생과 외국인 주민들과 김장체험, 떡메치기 체험 등을 함께 하면서 진행됐다.

한 유학생 참가자는 "직접 김치를 담가보니 정말 재미있고 신기했다. 드라마에서만 보던 김장 문화를 이렇게 체험하니 한국을 더 잘 이해하게 됐다"고 말했다.


시는 이번 행사를 통해 외국인 유학생·외국인 주민과 지역 주민이 함께 소통하며 지역사회 친밀감을 형성하고 지역 농가의 소득 증대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.


시 관계자는 "외국인 유학생들이 한국의 전통문화를 직접 체험하며 지역사회와 한층 더 가까워질 수 있는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 외국인 유학생과 외국인 주민에게 다양한 한국 문화를 경험할 수 있는 프로그램을 확대하고 지역 정착과 다문화 교류 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

