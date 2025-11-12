본문 바로가기
사회
일반

고양산업진흥원, 19일까지 기업입주시설 신규 입주기업 모집

이종구기자

입력2025.11.12 13:37

방송·영상-콘텐츠-바이오-ICT 기업

경기 고양산업진흥원(원장 한동균)이 오는 19일까지 기업입주시설 신규 입주기업을 모집한다.

고양산업진흥원, 기업입주시설 신규 입주기업 모집 안내문. 고양특례시 제공

고양산업진흥원, 기업입주시설 신규 입주기업 모집 안내문. 고양특례시 제공

모집 규모는 타워1(일산동구 고봉로 32-19) 3개실과 창조혁신캠퍼스 성사(덕양구 고양대로 1415) 4개실 등 총 7개실이다.


모집대상은 ICT·SW, 방송·영상, 스마트콘텐츠, 바이오 등 첨단산업 분야로, 법인·개인 사업자, 예비 창업자는 누구나 지원이 가능하다.

입주기업으로 선정되면 인근 시세 대비 저렴한 임대료로 사무공간을 사용할 수 있으며 인터넷, 냉·난방시설 등의 편의시설을 제공받을 수 있다. 또한 진흥원과 고양투자청이 지원하는 '고양형 TIPS사업', 펀드 투자, 네트워킹 행사 등 다양한 기업 지원사업 정보도 수시로 안내받을 수 있다.


입주를 희망하는 기업은 진흥원 누리집에서 신청양식을 내려받아 작성한 후 오는 19일 오후 4시까지 이메일로 제출하면 된다.


최종 입주기업은 서류심사와 발표평가를 거쳐 선정되며, 올해 12월~내년 1월 중으로 입주가 가능하다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

