광주시, ‘채움 건강’ 모바일 헬스케어…건강행태 개선율 49.8% 달성

광주시보건소, 모바일 헬스케어 사업 성공적 완료

ICT 기반 건강관리 '채움 건강', 시민 건강 습관 개선 ‘톡톡’

경기 광주시보건소는 지난 4월부터 10월까지 19세 이상 시민과 지역 내 직장인 222명을 대상으로 모바일 맞춤형 건강관리 서비스인 '채움 건강' 모바일 헬스케어 사업을 성공적으로 완료했다고 12일 밝혔다.

'채움 건강' 모바일 헬스케어 사업 포스터. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

모바일 헬스케어 사업은 정보통신기술(ICT)을 기반으로 한 공공형 건강관리 서비스로 모바일 건강관리 애플리케이션(채움 건강)과 활동량 계를 연동해 보건소 전문가(간호사, 영양사, 운동 전문가)가 온라인으로 대상자의 생활 습관을 모니터링하고 건강한 습관 형성을 돕는 24주간의 맞춤형 건강관리 프로그램이다.

보건소는 6개월간 ▲건강검진 3회 및 전문 분야별 1:1 상담 ▲신체활동 집중 프로그램(급찐급빠 운동교실) ▲심·뇌혈관질환 예방 건강 강좌 ▲'건강한 한 끼' 영양 원데이 클래스 등 온라인뿐 아니라 대면 프로그램도 병행하여 참여 만족도를 높였다.

또한 ▲하루 8000보 이상 걷기 ▲충분한 수분 섭취 ▲균형 잡힌 식사 등 다양한 건강 목표를 부여하고 걸음 수·식단·체중 등을 꾸준히 관리한 우수 참여자(상위 30%)에게 소정의 상품을 지급해 참여 의욕을 높였다.

그 결과, 전체 222명을 대상으로 한 서비스에서 ▲참여 등록률 111% ▲지속 참여율 95% ▲만족도 86.1점 등 주요 지표가 전년 대비 향상됐으며 건강행태(아침 식사, 신체활동 실천 등) 개선율은 49.8%로 지난해보다 5.6% 상승하는 성과를 거뒀다.

한 참여자는 "꾸준한 상담과 피드백 덕분에 규칙적인 생활 습관을 유지할 수 있었다"며 "앞으로도 이런 건강 프로그램이 계속되면 좋겠다"고 소감을 전했다.

이에 대해 조정호 광주시보건소장은 "모바일 헬스케어 사업이 시민들의 건강 생활 습관 개선에 긍정적인 효과를 보이고 있다"며 "앞으로도 스마트 기술을 활용해 시민이 스스로 건강을 관리할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 2025년 사업 종료 이후에도 참여자들의 건강관리가 지속될 수 있도록 2026년에도 추가 검진 및 프로그램을 운영해 보다 촘촘한 맞춤형 건강관리 서비스를 이어갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



