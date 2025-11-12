본문 바로가기
오산시, 지역화폐 운영 우수지자체 선정…국비 6.7억원 확보

정두환기자

입력2025.11.12 11:26

시계아이콘00분 31초 소요
17일부터 '오색전' 결제시 5% 추가 인센티브 제공

경기도 오산시는 행정안전부 평가에서 '지역화폐 운영 우수지자체'로 선정돼 6억7500만원의 국비를 확보했다고 12일 밝혔다.


이번 평가는 행안부가 국비를 교부받은 전국 지자체를 대상으로 실시한 것으로, 시는 ▲국비 집행률 우수 ▲발행액 확대 ▲운영성과 등 주요 항목에서 높은 점수를 받아 우수 지자체에 이름을 올렸다.

오산시, 지역화폐 운영 우수지자체 선정…국비 6.7억원 확보
시는 추가 확보한 국비를 활용해 오는 17일부터 12월 31일까지 '오색전 인센티브 추가 지급' 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 지역화폐 결제 시 결제액의 5%를 추가로 지급하는 행사로, 1인당 지급 한도는 10만원이다. 지급된 인센티브의 유효기간은 12월 31일까지다. 단 이벤트는 예산 소진 시 조기 종료된다.


시민들은 기존 충전 인센티브 10%에 결제 인센티브 5%를 더해 최대 15% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 예를 들어 오색전으로 100만원을 충전해 사용할 경우 15만원의 혜택을 받을 수 있다.


이권재 오산시장은 "오색전은 단순한 결제 수단이 아니라 지역 자본이 지역 안에서 선순환되도록 돕는 도시 성장의 중요한 축"이라며 "앞으로도 시민이 체감하는 실질적인 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
