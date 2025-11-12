에이비엘바이오, 릴리와 3.8조 규모 그랩바디 플랫폼 기술이전

이중항체 전문기업 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 126,700 전일대비 29,200 등락률 +29.95% 거래량 701,873 전일가 97,500 2025.11.12 11:29 기준 관련기사 코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close 가 글로벌 빅파마인 일라이 릴리와 3조8000억원에 가까운 기술이전 계약을 체결했다.

12일 에이비엘바이오에 따르면 이번 계약에 따라 에이비엘바이오는 계약금 4000만 달러(약 585억원)를 미국 반독점개선법(HSR Act) 등의 행정절차 완료 후 10 영업일 이내에 수령할 예정이다. 계약금에 더해 에이비엘바이오는 개발, 허가 및 상업화 마일스톤 등으로 최대 25억 6200만 달러(약 3조 7487억원)를 수령할 수 있는 자격을 가지며, 제품 순매출에 따른 단계별 로열티도 지급받게 된다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "이번 기술이전 계약은 그랩바디 플랫폼의 사업화 잠재력을 재확인함과 동시에 그랩바디 플랫폼 적용 가능 모달리티의 확장이 지속되고 있다는 점에서 매우 고무적"이라며 "현재 그랩바디의 위상은 매우 높은 상황이다. 이러한 흐름을 살려 에이비엘바이오는 그랩바디의 적응증을 비만과 근육 질환을 포함한 미충족 의료 수요가 큰 분야로 확장해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편, 에이비엘바이오는 이중항체 플랫폼 '그랩바디(Grabody)' 등을 기반으로 다양한 임상 및 비임상 파이프라인을 개발하고 있다. ABL301(SAR446159), ABL001(Tovecimig), ABL111(Givastomig), ABL503(Ragistomig), ABL105(YH32367), ABL104(YH32364), ABL202, ABL103 등 8개 파이프라인에 대한 임상 프로젝트가 미국, 중국, 호주 및 한국을 포함한 다양한 국가에서 진행되고 있다.





