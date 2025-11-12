본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

韓, 카타르와 에너지 공급망 협력 강화

세종=강나훔기자

입력2025.11.12 11:27

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김정관 산업장관, 알 카비 카타르 에너지장관과 회담
LNG·플랜트·조선 등 실질 협력 추진

韓, 카타르와 에너지 공급망 협력 강화
AD
원본보기 아이콘

정부가 카타르와 에너지 공급망 협력 강화에 나선다.


김정관 산업통상부 장관은 12일 서울에서 카타르의 사드 셰리다 알 카비 에너지 담당 국무장관 겸 카타르에너지(QatarEnergy) 최고경영자(CEO)와 회담을 갖고, 양국 간 협력 강화 방안을 논의했다.

이번 회담은 알 카비 장관의 방한을 계기로 마련됐다. 알 카비 장관은 지난해 9월과 올해 11월에도 잇따라 방한해 에너지 장관 회담을 진행하는 등 양국 간 긴밀한 협력 관계를 이어가고 있다.


양국은 이번 회담을 계기로 ▲에너지 공급망 안정 확보 ▲플랜트·조선 등 산업 분야의 실질 협력 확대 ▲LNG 생산·도입 및 산업 연계 강화 등을 추진하기로 했다. 산업부는 이번 논의를 통해 한-카타르 간 고위급 협의 채널을 상시화하고, 협의 결과를 LNG·플랜트·조선 등 구체적 사업 협력으로 발전시켜 나갈 계획이다.


카타르는 올해 1~8월 기준 한국의 LNG 도입량 중 15.6%(487만t)를 공급하며 2위를 차지하고 있으며, 원유는 370만t으로 도입량 기준 6위(점유율 4.1%)를 기록했다.

한국의 올해(1~9월) 플랜트 수주에서 카타르는 5위(27억9000만달러)를 차지하고 있으며, 국내 조선 3사는 2022~2024년 기간 동안 카타르에너지로부터 총 98척, 약 217억달러 규모의 선박을 수주한 바 있다.


김 장관은 "에너지 공급망 안정성 강화와 양국 주력산업 분야에서 실질 협력 확대를 위한 계기가 됐다"며 "앞으로 카타르와 고위급 협의 채널을 활성화하고, LNG·플랜트·조선 분야에서 구체적인 사업 협력으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다" 어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기