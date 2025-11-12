본문 바로가기
동두천시, 청년 구직 비용 연 최대 27만원 지원

이종구기자

입력2025.11.12 11:06

시계아이콘00분 23초 소요
청년구직비용 패키지 지원 사업 대상자 모집…12월 20일까지 접수

경기 동두천시(시장 박형덕)는 청년들의 취업 준비 비용 부담을 줄이고 구직활동을 실질적으로 지원하기 위해 '청년구직비용 패키지 지원(동두천 청년합격 지원세트)' 사업을 추진하고 있다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

해당 사업은 면접을 준비하는 청년에게 정장 구입·대여비, 사진 촬영비, 헤어·메이크업 비용을 지원하고, 시험 준비 청년에게는 교재비 또는 수강료를 지원하는 내용으로 구성된다.


면접 준비 지원은 최대 17만원 한도 내에서(면접정장구입·대여 12만원, 사진촬영 2만원, 헤어·메이크업 3만원)까지 지원된다.

시험 준비 지원은 연간 10만원 범위에서 필요한 서비스(수강료 10만원, 교재비 3만원)를 선택하여 받을 수 있다.


신청은 일자리지원사업 통합접수시스템을 통해 온라인으로 가능하며, 면접확인서·응시표·영수증 등 증빙자료 제출 후 사용 금액만큼 지역화폐로 환급받는 방식이다.


자세한 내용은 해당 시스템에서 지역명을 '동두천'으로 검색하고 '2025년 동두천 청년합격 지원세트'를 선택하면 확인할 수 있다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
