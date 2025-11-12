본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

손혜원, SBS '목포 투기 의혹' 보도 손배소 1심 패소

김진선기자

입력2025.11.12 11:08

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

반론보도 소송, 앞서 최종 패소
형사 사건은 벌금형 확정

손혜원 전 국회의원이 자신의 '목포 부동산 투기 의혹'을 보도한 SBS를 상대로 낸 손해배상 소송 1심에서 패소했다.


서울중앙지법 민사14부(재판장 정하정)는 12일 손 전 의원이 SBS를 상대로 5억원의 손해배상을 청구한 소송에서 "원고 청구를 모두 기각한다"며 원고 패소로 판결했다. 손 전 의원이 소송을 낸 지 6년 만에 나온 1심 판단이다.

손혜원 전 의원. 아시아경제DB.

손혜원 전 의원. 아시아경제DB.

AD
원본보기 아이콘

앞서 SBS 탐사보도 팀인 '끝까지 판다'는 2019년 1월15일부터 22일까지 손 전 의원이 '목포 근대역사문화공간의 문화재 등록 여부를 미리 알고 측근을 통해 차명으로 부동산을 사들였다'고 보도했다. 손 전 의원은 같은 해 2월 SBS 기자들을 상대로 반론 보도와 손해배상 청구 소송을 냈다.


반론 보도 청구 소송은 2023년 7월27일 대법원에서 손 전 의원 패소로 확정됐다. 대법원은 손 전 의원이 구하는 반론 사항에 대해 충분히 반론 보도가 이뤄져 청구 목적이 달성됐다는 원심 판단을 받아들일 수 있다고 밝혔다.


손 전 의원은 해당 의혹과 관련해 부패방지법·부동산실명법 위반 혐의로 기소돼 2022년 11월 대법원에서 벌금 1000만원이 확정됐다. 당시 대법원은 손 전 의원이 부동산을 차명 매입한 부분만 유죄로 판단하고, 업무상 알게 된 사실을 부동산 매입에 이용했다는 혐의의 핵심은 무죄로 인정했다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다" 어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기