미래에셋, TIGER ETF 어플리케이션 출시

AI 어시스턴트로 투자 편의성 강화

출시 기념 앱 다운로드 이벤트 진행

미래에셋자산운용은 더욱 스마트한 ETF 투자를 위해 'TIGER ETF' 모바일 어플리케이션을 출시했다고 12일 밝혔다.

신규 'TIGER ETF' 앱은 최근 전면 개편한 TIGER ETF 공식 홈페이지의 핵심 기능과 디자인을 그대로 구현했다. TIGER ETF 라인업에 대한 상세 정보부터 시장 리포트, 투자 정보 등까지 한눈에 확인할 수 있도록 설계했다. 쉽고 직관적인 환경을 기반으로 사용자가 TIGER ETF 앱 하나로 ETF 투자에 필요한 모든 정보를 간편하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

공식 홈페이지에서 만나볼 수 있는 'AI 어시스턴트 기능'을 앱에도 적용해 투자 편의성을 대폭 강화했다. AI 어시스턴트 기능은 예를 들어 "요즘 뜨는 ETF는?"라고 질문하면 시장 동향을 기반으로 TIGER ETF를 추천하는 등 맞춤형 정보를 제공한다. 이를 통해 초보 투자자부터 고급 투자자까지 AI가 제안하는 똑똑한 전략을 통해 더 스마트한 ETF 투자를 할 수 있을 전망이다.

미래에셋자산운용은 TIGER ETF 앱 출시를 기념해 다운로드 이벤트를 진행한다. 앱스토어 또는 플레이스토어에서 앱을 다운받고 이벤트에 응모한 참가자 중 2000명을 추첨해 경품을 제공한다. TIGER ETF 앱에서 AI 어시스턴트 기능을 3회 이상 사용하면 추가 이벤트가 진행된다. 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 이승원 디지털플랫폼본부장은 "TIGER ETF 앱은 ETF 투자 경험을 한층 더 스마트하게 만드는 통합 플랫폼이 될 것으로 기대한다"며 "특히 AI 어시스턴트 기능을 지속해서 고도화해 투자자들이 ETF 관련 정보를 쉽고 빠르게 얻을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





