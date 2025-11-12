"상금 최대 777만원" 신한투자증권, 게임형 이벤트 '2025 콤보왕'

신한투자증권은 자체적으로 기획, 개발을 통해 도입한 게임형 콘텐츠인 '2025 콤보왕 시즌1' 이벤트를 내달 12일까지 실시한다고 12일 밝혔다.

콤보왕은 코스피200 종목 중 매일 익일 상승종목을 선택해 연속 20콤보 달성 시 최종상금 최대 777만원을 획득하는 게임이다. 달성고객이 여러 명인 경우 상금은 분배해서 지급한다. 최종 20콤보까지 못 가더라도 5콤보, 10콤보, 15콤보마다 추첨을 통해 커피 기프티콘, 배달음식 상품권, 닌텐도 스위치2 등 혜택을 제공한다.

특히 이번 시즌에는 기존과 달리 상승종목을 못 맞혔을 때 연속 콤보를 위해 다시 살아날 수 있는 '콤보환생권', 선택 시간 내 종목을 선택하지 못했을 때 선택 가능하도록 하는 '비밀의 방 프리패스' 등 다양한 아이템을 제공해 게임으로서의 재미를 더했다고 회사측은 설명했다.

또한 쉽게 콤보를 달성할 수 있도록 게임포인트 '크라운'을 제공해 투자자들이 모바일 게임을 즐기듯 콘텐츠를 활용할 수 있도록 한 것도 특징이다. 콘텐츠 내 활동을 통한 미션 수행 시 다양한 '배지' 획득도 가능하다.

신한투자증권 관계자는 "최근 젊은 세대를 중심으로 주식투자 열기가 높아지고 있다"며 "신한투자증권은 '콤보왕'을 통해 투자 진입 장벽을 낮추고, 향후 인공지능(AI) 서비스와 커뮤니티 기능을 연계해 누구나 쉽게 참여할 수 있는 새로운 투자 문화를 만들도록 지원하겠다"고 밝혔다. 끝.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



