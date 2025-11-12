유니세프 한국위, 가수 김재중과 필리핀 어린이에 희망 전달

필리핀 발렌수엘라 지역 판자촌에 살고 있는 라이자의 집에 방문한 김재중. 유니세프 한국위원회 AD 원본보기 아이콘

유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 가수 김재중과 함께 필리핀을 방문해 빈부격차와 기후위기에 놓인 어린이에게 희망을 전하고 돌아왔다고 12일 밝혔다.

이번 방문은 모금 방송 '프로젝트 블루'의 일환으로, 김재중은 지난 9월 말부터 10월 초까지 4박 5일 일정으로 필리핀 발렌수엘라 지역을 방문해 극심한 빈부격차와 기후위기로 어려운 환경에 놓인 두 명의 어린이를 만나고 돌아왔다.

'프로젝트 블루'는 유니세프 한국위원회와 JTBC가 함께하는 시리즈형 모금 방송으로, 기후위기, 분쟁, 질병 등으로 인해 어려움을 겪고 있는 지구촌 어린이들의 상황을 조명하고자 기획됐다. 총 세 명의 셀럽이 아프리카 및 아시아 개발도상국을 방문해 현지 어린이를 만나며 생생한 이야기를 전한다.

김재중은 비가 내리면 물이 새는 판잣집에 사는 라이자(13)와 집이 침수돼 대피소에서 생활하며 어린 동생을 돌보는 프린세스(13)를 만나 기후위기의 직접적인 피해 속에서도 희망을 잃지 않고 꿋꿋하게 꿈을 키워가는 어린이를 위해 희망을 전했다.

김재중은 "아이들이 안전한 환경에서 마음껏 꿈을 키워갈 수 있기를 바란다. 이번 방문이 아이들에게 좋은 추억이 되었기를 바라며, 가까운 시일 내 꼭 다시 만나고 싶다"라고 소회를 밝혔다.

조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 "바쁜 일정 속에서도 소중한 시간과 재능을 동참해 주신 김재중 님에게 감사드린다. 필리핀 어린이에게 전한 희망 이야기가 담긴 '김재중의 희망코드'에 많은 분들의 관심과 참여를 부탁드린다"라고 밝혔다.

