[포토] 하락 출발 후 반등한 코스피

조용준기자

입력2025.11.12 09:34

[포토] 하락 출발 후 반등한 코스피
코스피가 장중 등락을 이어가고 있는 가운데 원/달러 환율은 소폭 하락한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 8.95포인트(0.22%) 내린 4,097.44로 출발했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

