대기업과 스마트공장 구축한 中企 90% "만족"

삼성·포스코 참여한 상생형 사업 만족도 높아

생산성·품질 향상·작업환경 개선 효과

"맞춤형 지원·전문인력 확충 필요"

정부 지원 사업을 통해 스마트공장을 구축한 중소기업 10곳 중 9곳이 해당 사업에 만족하는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 중소벤처기업부·삼성전자·포스코와 함께 추진한 ' 대·중소 상생형 스마트공장 구축사업' 참여기업 만족도 조사 결과를 12일 발표했다. 이번 조사는 지난해 지원사업에 참여해 스마트공장을 구축한 중소기업 246개사를 대상으로 진행됐다.

응답기업의 90.2%는 스마트공장 구축사업에 '만족'했으며, 과반수 이상인 54.5%가 '매우 만족'한다고 답했다. 가장 만족하는 지원내용으로는 '삼성 멘토의 제조 현장 혁신 활동'과 '포스코 전문위원의 QSS 혁신사업'으로, 대기업의 직접적인 혁신 노하우 전수 활동에 만족하는 것으로 나타났다.

스마트공장 구축사업을 통해 도입한 IT(정보기술) 솔루션에 대한 만족도(82.1%)와 활용도(78.5%)도 높은 수준이었으며, 스마트공장을 계속 고도화할 계획이 있다고 응답한 기업은 81.7%로 조사됐다.

스마트공장 구축을 통해 얻은 주요 성과는 ▲작업환경 개선·산업안전 향상(48.8%) ▲생산성 향상(44.3%) ▲품질향상·불량률 감소(43.1%) ▲공급망관리·재고 관리 효율성 향상(40.7%) 순으로 나타났다. 구축 과정에서 겪은 애로사항으로는 ▲전문 인력 부족(44.7%) ▲기업 부담금 납부 등 자금 부담(43.9%) ▲복잡한 행정절차(26.0%) ▲우수 공급기업 탐색 및 매칭의 어려움(19.5%) 순으로 응답이 많았다.

스마트공장 구축사업 확대를 위해 필요한 정책으로는 ▲지역별·업종별 특성에 따른 맞춤 지원(61.0%) ▲산업안전·작업환경 개선을 위한 시스템 및 인프라 지원(37.0%) ▲기초 수준 스마트공장 지원 확대(36.2%) 순으로 조사됐다.

양찬회 중소기업중앙회 혁신성장본부장은 "대·중소 상생형 스마트공장 지원사업은 대기업의 제조혁신 노하우와 기술이 스마트공장을 도입하는 과정에서 중소기업과 공유·확산하기 때문에 정부 단독 사업과 비교해 사업성과나 만족도가 높다"며 "그럼에도 중소기업이 여전히 어려움으로 체감하는 여러 문제를 해소할 수 있도록 방안을 마련하겠다"고 했다.





