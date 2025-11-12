코스피가 장중 등락을 이어가고 있는 가운데 원/달러 환율은 소폭 하락한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 8.95포인트(0.22%) 내린 4,097.44로 출발했다.
[포토] 등락 이어가는 코스피
2025년 11월 12일(수)
