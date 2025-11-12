농협은행, 'NH AI 아이디어 챌린지' 성료

NH농협은행이 11일 농협은행 본사에서 'NH AI 아이디어 챌린지' 본선 및 시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 인공지능(AI) 기술과 청년의 창의적 아이디어를 결합해 AI시대 미래 금융 혁신을 모색하기 위한 경연 프로그램이다. 지난 8월부터 3개월간 총 266개 팀이 참가해 치열한 경쟁을 펼쳤으며, 서류 심사와 현업 전문가의 멘토링을 거쳐 12개 팀이 본선 무대에 올랐다.

대상은 '내 일정이 곧 챌린지 [NH Challender]'를 발표한 '후메잌디스' 팀에 돌아갔다. 이 팀은 캘린더와 금융을 연결한 맞춤형 챌린지 아이디어를 선보여 높은 평가를 받았다. 최우수상은 고객과 행원 모두를 위한 상담 전과정 관리 서비스 'NH똑똑동행' (팀명 : 서강똑똑)이 수상했으며, 우수상은 맞춤형 문구와 챗봇을 통한 초개인화 금융 마케팅 'dRAG' (팀명 : 닥터드랙)이 수상하는 등 총 12개팀이 수상을 했다.

수상팀에는 대상 1000만원, 최우수상 500만원 등 총 2300만원 규모의 상금이 수여됐으며, 각 팀별 성장을 지원해온 농협은행 현업 멘토들도 시상식에 참여해 의미를 더했다.

강태영 농협은행장은 "농업이 씨앗 하나에서 시작되듯 세상의 변화도 작은 아이디어에서 출발한다"며 "청년들의 상상력과 도전정신이 농협은행의 미래 혁신을 이끄는 원동력이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "농협은행은 이러한 혁신적 아이디어를 실제 비즈니스에 접목해 고객에게 한 차원 높은 서비스를 제공하기 위한 AX 가속화를 이어 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자



