iM증권, 美주식 주간거래 재개 기념 이벤트

iM증권이 미국 주식 주간거래 재개를 기념하며 '미국 주식 거래 이벤트'를 진행한다고 12일 밝혔다.

먼저 비대면 스마트지점(비대면) 신규 및 휴면 고객을 대상으로 2026년 1월 26일까지 투자 지원금을 지급한다. 이벤트 기간 내 iM증권의 영업점, MTS, HTS를 통해 미국의 상장된 주식을 거래하는 경우 매주 월요일에 발생한 모든 거래 수수료의 2배를 투자 지원금으로 지급한다. 정규 장은 물론 주간거래부터 애프터 마켓까지의 거래가 포함된다. 지원금은 일간 1인 100만원 한도로 지급되며, 미국 주식 매매 대금으로만 활용할 수 있다.

미국 주식을 거래하는 모든 개인 고객에게는 오는 12월 3일까지 매주 수요일 특정 종목을 10주 매수 시 1주를 선착순으로 추가 지급한다. iM증권의 영업점, MTS, HTS를 통해 진행된 주간거래를 대상으로 하며, 엔비디아, 팔란티어, 아마존닷컴, TQQQ, 디렉시온 데일리반도체불3배, 비트마인이머션 테크놀로지스, 디렉시온 데일리테슬라불2배 셰어스 등 총 7종목이 대상이다.

이와 더불어 12월 31일까지 미국 주식 담보대출(인출형)을 신청하는 경우 신청일로부터 약 6개월간 대출금리를 연 3.45%로 우대 적용한다. 미국 주식 매매 금액에 따른 특별 혜택도 제공하며, 신청일로부터 두 번째 달부터 5개월 동안 전월 미국 주식 매매 금액에 따라 최저 2.45%의 특별 금리를 적용한다.

이벤트는 iM증권 HTS, MTS 및 영업점을 통해 신청 가능하며, 이벤트에 관한 자세한 사항은 iM증권 홈페이지와 MTS를 참고하거나 고객만족센터로 문의하면 된다.





