BBQ, 남아공 마스터프랜차이즈 계약…"아프리카로 시장 확장"

케이프타운·요하네스버그 등 주요 도시서 매장 확대 계획



치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 남아프리카공화국(이하 남아공) 현지 기업과 마스터 프랜차이즈(이하 MF) 계약을 체결하며 본격적인 아프리카 대륙 진출에 나선다고 12일 밝혔다.

BBQ가 남아프리카공화국 현지 기업 'Good Tree South Africa'와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다고 밝혔다.[사진=제너시스BBQ그룹] AD 원본보기 아이콘

이번 MF 계약은 남아공 현지에서 한국 식품 유통사업을 운영 중인 '굿 트리 사우스 아프리카(Good Tree South Africa)'와 체결했다. 계약식에는 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장과 이동일 굿 트리 사우스 아프리카 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석해 글로벌 협력의 새 출발을 함께했다.

남아공의 인구는 6302만명, 중위 연령이 28세로 외식업 성장 잠재력 또한 높은 국가다. 남아공 양계협회가 올해 6월 발표한 '2024 남아공 가금류 산업 통계 요약 2024'에 따르면 남아공의 1인당 연간 닭고기 소비량은 약 36㎏ 수준으로, 전체 육류 소비의 절반을 넘어서는 등 닭과 관련된 식문화가 발달한 나라다.

BBQ는 남아공내 3000여개 슈퍼마켓 브랜드를 운영 중인 굿 트리 사우스 아프리카와 함께 QSR(Quick Service Restaurant) 형태로 매장을 선보일 예정이며 향후 케이프타운과 요하네스버그, 블룸폰테인 등 주요 도시를 중심으로 매장을 확대해 나갈 계획이다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 "남아공은 아프리카 대륙에 본격적으로 진출하기 위한 전략적 교두보이자 K-푸드의 글로벌 확장을 가속할 수 있는 핵심 거점"이라며 "현지의 문화와 입맛에 맞춘 차별화된 메뉴 구성과 서비스로 K-치킨을 중심으로 한 한식의 문화가 아프리카 전역으로 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>