SGI서울보증, 미래세대·지역사회와 함께하는 나눔활동 실천

주거 사각지대 해소 후원

도시 숲 조성 위한 나무심기 등 봉사

SGI서울보증이 임직원이 중심이 된 사회공헌활동으로 상생의 가치를 전파하는 데 앞장서고 있다고 12일 밝혔다.

서울보증은 2021년 론칭한 사회공헌 브랜드 'SGI ON'을 바탕으로 다양한 사회공헌활동을 실천하고 있다. 미래세대 성장파트너로서 취약계층 아동들에게 의료비, 주거비 등을 지원하며 미래세대 성장의 버팀목으로 자리 잡고 있다.

의료와 관련해 백혈병, 소아암 환아 등에게 치료비를 지원할 때 헌혈증서와 가발 제작비를 함께 지원하는 등 아동들에게 실질적이고 포괄적인 지원을 위해 힘쓰고 있다.

교육 분야에서는 저소득층 청소년 및 보육시설 퇴소 대학생 등의 장학금·생활비 지원을 위한 기부금 1억8000만원을 전달하고 있다. 서울보증의 해외 거점이 있는 자카르타, 하노이의 현지 초등학교에 노트북을 지원했다.

지난 3월21일 서울 종로구 SGI서울보증 본사에서 열린 '제9기 SGI 드림파트너스 출범식 및 워크샵'에서 이명순 SGI서울보증 대표이사(맨 뒷줄 왼쪽에서 6번째)와 봉사단원들이 기념사진을 촬영하고 있다.

주거 분야에서는 주거복지 사각지대 해소를 위한 서울시 주거안심동행 민관협력사업에 참여해 공사비와 자재비 1억5000만원을 후원하고 있다. 지역아동센터와 그룹홈 환경개선 등 맞춤형 주거환경개선 사업을 이어가고 있다.

함께하는 나눔 파트너로서 임직원이 구심점이 돼 이웃들과의 공존과 나눔 문화 확산에 기여하고 있다. 임직원들은 자발적으로 봉사단 'SGI 드림파트너스'를 조직해 다양한 봉사활동을 펼치고 있다. SGI 드림파트너스는 2016년 출범 이후 2024년까지 누계 참여인원 2219명, 누계 봉사시간 1만1400시간을 기록했다.

도시 숲 조성을 위한 나무 심기, 실미도 해변 환경정화, 환경 분야 활동에 집중하고 있다. 단원들이 조립한 태양광 랜턴 기부, 업사이클링 카드지갑 제작 등과 같은 비대면 활동도 실천하고 있다.

임직원들도 자전거와 계단 이용, 머그컵과 텀블러 사용 등 일상에서 환경보호 활동으로 모은 포인트와 매칭한 금액을 환경단체에 기부해 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 회사 안팎으로 공유하고 있다.

동반성장 상생 파트너로서 다양한 외부 기관과의 협업으로 유망 기업을 지원하고 있다. 수출 중소기업, 창업기업, 지역 내 중소기업 등에 대한 보증지원 등을 통해 상생의 기업생태계 구축에 힘쓰고 있다.

이명순 서울보증 대표는 "서울보증은 다양한 주체들과 함께 성장하고자 하는 비전 '위드(WITH) SGI'를 바탕으로 사회적 가치 실현과 상생 경영에 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 취약 계층에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 사회공헌활동 실천을 이어갈 것"이라고 말했다.





